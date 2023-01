Hoe klop je topfavoriet Michael van Gerwen? Zo kan “saaie” Dimitri Van den Bergh arrogant dartsicoon de mond snoeren op WK

Nog twee keer winnen en Dimitri Van den Bergh kroont zich tot wereldkampioen darts. Maar dan moet ‘The DreamMaker’ wel eerst voorbij Michael van Gerwen, dé grote favoriet voor de wereldtitel. Op papier is de kans op een Belgische triomf niet gigantisch, maar elke match moet gespeeld worden en Van den Bergh heeft op zich alles in huis om de finale te bereiken.

Mentale spelletjes negeren

Van Gerwen is historisch gezien de op één na beste darter ooit. ‘Mighty Mike’ won in zijn carrière al 43 keer een major, een van de toptoernooien. Enkel Phil Taylor doet beter. Van den Bergh zit aan 1 majorzege. De Nederlander is dan ook niet op z’n mond gevallen, mentale spelletjes zijn haast zijn tweede natuur. Zeker voor en tijdens het WK, dat hij al drie keer won. Voor dit WK ging hij verbaal in de clinch met die andere twee uit de top drie: Peter Wright en Gerwyn Price. Maar ook Van den Bergh ontsnapte er niet aan nu ze tegen elkaar spelen voor een plek in de finale.

“Ik vind het allemaal leuk voor het Belgische darts, maar nu is het genoeg geweest, hè”, zei MvG na z’n zege tegen Chris Dobey. “Of ik hem vrees? Nee, maar je moet wel je stinkende best blijven doen. Het komt niet zomaar aanwaaien. Maandag is een nieuwe dag, dan moet Dimitri eraan geloven.”

Van Gerwen liet ook nog vallen dat Van den Bergh “een jongen met een bijsluiter” is. Niks nieuws onder de zon, want eerder dit jaar lachte de Nederlander onze landgenoot nog uit. “Ik weet niet waar hij les heeft gehad. Geen sneertje hoor. Ik vind het wel grappig. Het past wel bij hem”, klonk het toen. Maar normaal kan onze landgenoot zich van die steekjes volledig afsluiten. “Dimitri heeft een soort tunnelvisie ontwikkeld waarbij hij zijn focus constant kan behouden”, aldus analiste Laura Turner.

De geschiedenis vergeten

“Dimitri is geen lastige loting, eerder een goede. Hij heeft het de voorbije jaren goed gedaan, maar ik ga hem pijn doen en dat weet hij ook. Morgen zal hij niet zo veel vertrouwen meer hebben.” Michael van Gerwen was na zijn 5-0 triomf in de kwartfinales volledig zichzelf. En hij kent zijn geschiedenis. “Ik heb in mijn carrière misschien maar één keer van hem verloren, maar dat geeft me geen garanties voor deze wedstrijd. Ik moet ervoor zorgen dat ik scherp ben, laat hem dan maar komen.”

Van Gerwen en Van den Bergh speelden als profs tot nu toe dertien keer tegen elkaar. Van die onderlinge duels won ‘Mighty Mike’ er liefst elf, onze landgenoot eentje. De andere keer speelden ze gelijk in de groepsfase van de Premier League. Van den Berghs enige overwinning tegen de kale Nederlander dateert van 25 mei 2018. Hij triomfeerde toen met 8-3 in de kwartfinales van de German Masters, ondanks een significant lager gemiddelde (94.35 tegen 98.72).

Hun voorlopig laatste ontmoeting was er eentje op de Players Championship Finals, eind november. Toen won Van Gerwen met 10-6. Op de World Matchplay in juli leek Van den Bergh op weg naar de finale, tot de Nederlander met een fameuze eindsprint een 17-14 zege uit de brand sleepte.

100 gemiddeld

Michael van Gerwen schreef dit seizoen liefst vier toptoernooien op zijn naam: World Matchplay, World Grand Prix, Premier League en Players Championship Finals. De vorige keer dat hem dat lukte - in 2016 - kroonde hij zich ook tot wereldkampioen. Van Gerwen kon het WK dus al drie keer winnen in zijn roemrijke carrière. Maar misschien nog opvallender: ‘Mighty Mike’ heeft al tien jaar geen WK-partij meer verloren tegen een speler die onder de 100 gemiddeld gooide.

En daar wringt momenteel een beetje het schoentje bij Van den Bergh. Die tekende in zijn vier wedstrijden tot nu toe voor gemiddeldes van 97.20, 92.92, 95.59 en 95.49. Goeie cijfers, maar op papier dus een gegarandeerde nederlaag tegen Van Gerwen. Die laatste zit aan een toernooigemiddelde van 103.63. Met een piek en voorlopig toernooirecord van 107.66 tegen Mensur Suljovic, de enige die hem tot nu toe een beetje in de problemen bracht.

Het geloof er is alvast bij ‘The DreamMaker. “Ik kan consistent legs winnen in elf, twaalf, dertien darts. Het maakt niet uit hoe goed de andere is. Ik werk hard, ik heb een topteam achter mij en ik geloof dat ik in staat ben om het te doen. Nog twee keer winnen en ik realiseer mijn droom.”

Profiteren (als het kan)

Maar ook de grote favoriet laat al eens steekjes vallen. Vraag dat maar aan Kim Huybrechts. ‘The Hurricane’ versloeg Van Gerwen nog op de Belgian Darts Open dit jaar met een finish van 134 nadat de Nederlander dubbel na dubbel miste, tot zijn eigen grote frustratie.

Op dit WK zit Van Gerwen aan een finishpercentage van 41.27. Vooral in ronde twee en ronde vier gooide hij z’n dubbels relatief efficiënt van het bord:

9/18 (Lewy Williams)

15/39 (Mensur Suljovic)

13/30 (Dirk van Duijvenbode)

15/39 (Chris Dobey)

Van den Bergh is van de halve finalisten tot nu toe de efficiëntste geweest, met 42,5 procent op z’n dubbels. Op papier dus een sterkte van onze landgenoot, die dus in staat zou moeten zijn om te profiteren als Van Gerwen een steek laat vallen. Een noodzakelijkheid als hij kans wil maken op de zege. Enig minpuntje: Van den Berghs finishpercentage zakte de voorbije twee wedstrijden van boven de 50 naar 40 tegen Huybrechts (12/30) en 36 tegen Jonny Clayton (18/50).

Eigen ritme zoeken

Er is nog een wezenlijk verschil tussen Michael van Gerwen en Dimitri Van den Bergh. De Nederlander is een van de snelste darters van de wereld. Hij gaat zo snel mogelijk aan de oche staan om dan in sneltempo z’n drie pijlen naar het bord te gooien. ‘The DreamMaker’ doet het veel meer op z’n gemak. Hij pakt altijd z’n tijd vooraleer aan z’n beurt te beginnen.

“Het kan wel eens een wedstrijd worden zoals tegen Suljovic, dat Dimitri het spel zal vertragen. Ik hou daar vooraf rekening mee, dus daar zal hij me niet mee verrassen. Hij zal misschien nog meer mentale spelletjes spelen”, aldus Van Gerwen, die onze landgenoot eerder dit seizoen “een saaie speler om tegen te gooien” noemde na hun clash op de World Matchplay.

“Ze kunnen beter gewoon hun eigen spel tegen mij spelen”, zei Van Gerwen nog eerder dit WK. “Als ze dat niet doen, kunnen ze me sowieso niet verslaan. Dat is ook een teken van zwakte. Dat moeten ze niet doen, want dan hebben ze bij voorbaat al verloren.” Goed dus dat Van den Bergh net daarin zo sterk is: “Ik focus mij alleen op mijn spel, mijn ritme, mijn droom”, aldus de Antwerpenaar.