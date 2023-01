Vijftiger schiet met luchtdrukpistool op kinderen omdat ze vuurwerk afstaken: 12 maanden met uitstel

Op 31 december 2018, rond half negen ’s avonds, staken de buren van de vijftiger, samen met hun kinderen, vuurwerk af bij hun woning. De vijftiger vond dit niet kunnen gezien het vuurwerkverbod dat volgens hem van kracht was. In plaats van de politie te bellen, nam hij het heft in eigen handen. “Hij is terug naar binnen gegaan, heeft zijn luchtdrukpistool genomen en in de richting van de kinderen geschoten”, zo stelde de procureur tijdens de behandeling van de zaak. “Hij heeft dus zelf voor politieman gespeeld.”

De buren alarmeerden wel de politie die meteen een huiszoeking uitvoerden bij de vijftiger. “Daar vonden de inspecteurs een luchtdrukpistool en twee patronen terug”, aldus de aanklager. “Hij heeft toegegeven dat hij doelbewust in de richting van de kinderen geschoten heeft.” De man betwiste de feiten niet. “Ik kan er me niets van herinneren omdat ik toen zware pijnstillers, cocaïne, cannabis en alcohol nam”, verklaarde hij voor de rechter.

Maandagochtend kreeg hij voor het schietincident een celstraf van twaalf maanden met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Door de schoten werd wel de autoruit van de buren verbrijzeld. Hiervoor krijgt het gezin een bedrag van 615 euro.

Doodsbedreigingen

De vijftiger moest buiten het schietincident ook voor de rechtbank verschijnen voor het bedreigen van zijn ex-vriendin op 30 juni 2019. Toen stuurde de man een sms-berichtje waarin hij zei dat hij de dood niet vreesde en dat de vrouw beter afscheid nam van haar familie. Voor deze feiten krijgt hij een bijkomende straf van drie maanden met uitstel en een geldboete van 400 euro, waarvan de helft effectief.