Regering pikt draad van onderhandelingen over kerncentrales met Engie weer op

De federale regering onderhandelt maandag voort met energiereus Engie over het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Normaal gezien was het de bedoeling voor nieuwjaar de deal rond te hebben, maar die deadline bleek te krap. De timing om tot een akkoord te komen, valt moeilijk in te schatten.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelen al geruime tijd met Engie over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3. De bedoeling is beide centrales tien jaar langer open te houden en dat vanaf de winter van 2026-2027. Normaal gezien zouden alle kerncentrales ten laatste in 2025 definitief de deuren sluiten, maar de oorlog in Oekraïne besliste daar anders over.

Volgens een intentieverklaring die de regering en het energiebedrijf in juli sloten, was het de bedoeling voor het einde van het jaar een akkoord op zak te hebben. Zaterdag, op de laatste dag van het jaar, kwam echter het bericht dat er nog meer tijd nodig is. Volgens een mededeling werd “de afgelopen dagen op een aantal cruciale punten veel vooruitgang geboekt (...) Toch is er meer tijd nodig om tot een akkoord te komen dat beide partijen volledig tevreden stelt.”

Het doel blijft alleszins op korte termijn tot een overeenkomst te komen. Dat is ook van belang opdat uitbater Engie snel met de noodzakelijke voorbereidende werken kan starten. De premier en de minister kregen zaterdag van het kernkabinet groen licht om de onderhandelingen voort te zetten. Daar bleek ook de boodschap dat het beter is een goed akkoord te bereiken dan gewoon een akkoord waarmee de deadline werd gehaald.

De draad van de onderhandelingen wordt maandag weer opgepikt. Wanneer die afgerond raken, valt moeilijk te voorspellen. De gesprekken concentreren zich rond drie assen, die ook al in de intentieverklaring werden geïdentificeerd. En dat is een complexe aangelegenheid, want de drie werven zijn ook onderling aan elkaar gelinkt. Die assen zijn de levensduurverlenging op zich, de structuur die in het leven wordt geroepen voor de verdere uitbating door Engie én de Belgische staat, en tot slot de kost van het nucleaire afval.