Hanne en Rens trouwden op de valreep in 2022: “Een aflevering van ‘Blind Getrouwd’ heeft me overtuigd”

Het valt ook op in onze krant: de meeste trouwers verkiezen de zomer om elkaar het jawoord te geven. Maar hier en daar kiezen toch wat koppels voor een gezellig winterhuwelijk. Zo ook Hanne Switten (24) en Laurens van der Leun (29) uit Sint-Truiden, die op 30 december in het huwelijksbootje stapten in het kerkje van Guvelingen. “Het feest vierden we met cupcakes en warme chocomelk.”

Normaal zouden ze in de zomer van 2022 trouwen, maar in juli verwelkomden Hanne en Rens hun zoontje Thieu (nu 6 maanden). Daarom stelden ze hun trouwplannen uit. “Omdat het allemaal wat veel was, zouden we pas trouwen in de zomer van 2023”, vertelt Hanne, die opgroeide in het Truiense Guvelingen. “Maar toen we op tv naar Blind Getrouwd keken, vond ik dat zo schoon en wilde ik toch graag eerder trouwen. 2022 was ook een heel speciaal jaar voor ons: in mei hebben we samen mijn ouderlijk huis overgekocht, in juli is ons zoontje geboren… In datzelfde jaar trouwen, zou het helemaal perfect maken. Dus planden we ons huwelijk op 30 december. We vonden dat wel gezellig zo met de feestdagen.”

Dat het WK-voetbal dit jaar in de winter viel, maakt het voor Rens en Hanne extra romantisch. “We leerden elkaar kennen in de zomer van 2018, tijdens de uitzending van de WK-voetbalmatch tussen België en Japanin het Cosmocafé in Sint-Truiden”, vertelt Hanne. “Ik ging iets drinken met mijn mama en een vriendin van haar. Toevallig eigenlijk, want wij gaan normaal niet echt op stap. Ik studeerde toen nog rechten en was alleen maar bezig met mijn studies. Rens zat toen ook met zijn collega’s op café. Samen volgden ze de match en vierden ze zijn verjaardag. Ik zat eerst aan een tafeltje naast een oudere collega van Rens, maar die schoof op omdat hij mij ‘meer iets voor Rens’ vond. Zo raakten we aan de praat. Rens was redelijk dronken en trakteerde mij meermaals.”

Hanne en Rens trouwden in het kerkje van Guvelingen, op een boogscheut van het huis dat ze het voorbije jaar samen kochten. — © Jozef Croughs

Gekoppeld door mama

De twee wisselden nummers uit, maar verloren elkaar wat uit het oog. “Tot ongeveer een jaar later”, vertelt Hanne. “Ik ging nog eens op café met mama toen ze plots zei: ‘Misschien moet ge dieje Rens nog eens een berichtje sturen!’ Dat deed ik… en hij kwam nog af ook. (lacht) Kort daarna werden we een koppel en trok Rens eigenlijk meteen bij ons in. Sinds mijn vader in 2015 overleden is, woon ik samen met mijn mama en broer in één huis. Ook mijn nonkel trok bij ons in. Dat vonden we allemaal tof, want zo was er weer een soort vaderfiguur. En sinds eind 2019 woont Rens dus ook bij ons. Dat lukt allemaal heel goed.”

“Al was het in het begin wel zwaar, want ik deed niets anders dan studeren”, gaat Hanne verder. “Een jaar later kwam de coronacrisis daar nog eens bij. Maar Rens hielp me enorm. Hij zorgde voor het huishouden zodat ik me kon focussen op mijn rechtenstudies. Ik verjaar op 23 januari, maar zat in 2021 net in een zware examenperiode. Daarom stelden we het feestje uit tot 5 februari. We vierden met de hele familie en toen heeft Rens me ook ten huwelijk gevraagd.”

© RR

Cupcakes en chocomelk

Dat ze zo vlak voor de feestdagen trouwden, was voor niemand een probleem. “Voor mij kwam het net goed uit”, vertelt Hanne. “Ik werk als jurist en tijdens de feestdagen is ons kantoor gesloten. Ook Rens, die als postbode werkt, en de rest van de familie konden makkelijk tijd vrij maken. Ons feest hielden we klein. We werken zelf ook als traiteur in bijberoep en zien bij zo’n grote huwelijken dat het bruidspaar zelf altijd volop in de weer is. Dat wilden we niet. Maar ik had een mooi kleed gekocht en wilde dat wel graag aan iedereen tonen. Daarom nodigden we wat vrienden en familie uit en huurden we een foodtruck met cupcakes en warme chocomelk. Daarna gingen we nog gezellig iets eten met onze familie.”

Als trouwlocatie kozen Rens en Hanne voor het kerkje van Guvelingen. “Dat heeft voor ons toch een speciale betekenis”, zegt Hanne. “Mijn ouderlijk huis, waar we nu samen wonen, is vlakbij het kerkje. Tijdens de coronacrisis gingen we er ook vaak wandelen. Als we er passeerden, dacht ik vaak: ‘Hier zou ik toch graag trouwen.’ En voilà, dat is nu gebeurd. We zijn alleen voor de wet getrouwd, maar toch in de kerk. Dat geeft toch iets extra romantisch.”