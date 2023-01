Aagje Vanwalleghem reageert sereen op uithaal Nina Derwael: “We zijn voorzichtig hoopvol”

In het VRT-programma ‘Het Huis’ ventileerde Nina Derwael haar ongenoegen over de actie van de voormalige gymnastes. De olympische kampioene is vooral ontstemd over het feit dat haar voorgangers lieten verstaan dat coaches in de Gentse gymzaal ook de jongste jaren nog grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Aagje Vanwalleghem reageert sereen op de uitlatingen van Derwael.

“Ik wil vooral geen polemiek in de pers starten. Ik zal altijd veel respect blijven hebben voor Nina’s prachtprestaties, en ik vind het fijn dat ze mij aanhaalt als haar voorbeeld. Nina heeft uiteraard recht op haar mening. Wat zij misschien nog niet weet, is dat veel (ex)-gymnasten heel wat interne gesprekken voerden met het management van de Gymfed om de problemen rond grensoverschrijdend gedrag op een serene manier aan te kaarten, maar de topsportcoördinator en algemeen manager van toen keken de andere kant uit of minimaliseerden de situatie.”

Derwael klaagt in het tv-programma ook aan dat de actievoerders in de zomer van 2020 – in de aanloop naar de Olympische Spelen – hun stem lieten horen. “Het klopt dat de timing niet ideaal was”, verklaart Vanwalleghem, “maar omdat de pandemie de Spelen met een jaar had uitgesteld, viel onze actie tijdens de voorbereiding van de huidige seniorenploeg. De enige naar wie boos gekeken mag worden, is naar het Gymfed-management van toen. Zij hadden als werkgever de gymnasten moeten beschermen en dat hebben ze niet gedaan. Nu waait er een nieuwe wind door het management en zijn we voorzichtig hoopvol.“