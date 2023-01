Ouders krijgen celstraf omdat ze baby niet laten vaccineren tegen polio: “Brengen kind in gevaar”

Het koppel was verplicht om tussen 1 augustus 2017 en 30 november 2018 hun pasgeboren kindje te laten vaccineren tegen poliomyelitis. Een besmetting met het virus kan leiden tot een ernstige en blijvende vorm van kinderverlamming. In België is de poliovaccinatie dan ook de enige verplichte vaccinatie bij kinderen. Op 6 juli 2020 stelde de Federale Gezondheidsinspecteur echter vast dat de ouders geen bewijs van vaccinatie hadden binnengebracht bij hun gemeente.

Vaccinatie

Het koppel werd verhoord op 30 oktober 2020 en verklaarde dat zij de vaccinatie uit het oog waren verloren door de coronacrisis. Ze zouden toen wel nog van plan geweest zijn om hun ondertussen driejarig kind te laten vaccineren. Toch gaven ze tegelijkertijd ook toe dat hun vijfjarige dochter ook nog geen vaccin had gekregen.

Op 16 juni 2021 werd het koppel opnieuw gecontacteerd met de vraag of hun baby intussen was ingeënt. De twintigers gaven uiteindelijk toe dat ze dit niet langer van plan waren omdat ze er het nut niet meer van inzagen aangezien zij geloofden dat polio niet meer zou bestaan.

Celstraf

De Tongerse rechter veroordeelde de ouders maandagochtend elk tot een celstraf van een maand en een geldboete van 800 euro. “Inderdaad is polio een ziekte die in België is uitgeroeid, maar die in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen”, aldus de rechter in het vonnis. “Door aan hun kind inenting te onthouden, brengen zij de gezondheid ervan nodeloos in gevaar.”