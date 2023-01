Rafael Nadal begint voor het eerst aan nieuw tennisseizoen met twee nederlagen op een rij

Voor het eerst in zijn carrière is Rafael Nadal, de nummer twee van de wereld, het seizoen van start gegaan met twee nederlagen op rij. Op de United Cup, het toernooi voor gemengde landenteams in het Australische Perth, ging de Spaanse gravelspecialist maandag in drie sets onderuit tegen de Australiër Alex De Minaur (ATP 24): 3-6, 6-1 en 7-5 na 2 uur en 44 minuten.