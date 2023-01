“Dit is een vorm van competitievervalsing”: ongeloof bij Telenet Giants Antwerp nadat Amerikaanse center Royce Hamm vertrek wil forceren

De Amerikaanse center Royce Hamm keerde vanmorgen niet terug uit Amerika en liet het management van Telenet Giants Antwerp via zijn agent Pete Mickeal weten dat hij niet langer zal aantreden voor de Sinjoren. Pete Mickeal is CEO van Mickeal Sports Group. Een firma met founding member Ernie Cambo. De man die de schulden aanzuiverde van Luik, voor een financiële injectie zorgde en de nieuwe voorzitter – en zeg maar officieus de eigenaar – is.

“Wij moeten over twee weken tegen… Luik de halve finale van de Beker van België betwisten. Dit is een tegenstander verzwakken. Zeg maar een vorm van competitievervalsing”, zei een boze Björn Verhoeven, de voorzitter van Telenet Giants Antwerp. Hij nam alvast contact met Wim Van de Keere, general manager van de BNXT League.

“Daags na de kerstwedstrijd (26 december) tegen Okapi Aalst werden we gecontacteerd door Pete Mickeal met de melding dat Royce zijn contract wilde beëindigen door het betalen van een buy-out, omdat hij een aanbieding heeft van een andere club”, zegt Eddy Faus, general manager van Telenet Giants Antwerp. “Wij konden hier absoluut niet mee akkoord gaan, waarop Royce zijn agent nu officieel heeft laten weten dat hij niet zal terugkeren naar Antwerpen. We zijn zeer gechoqueerd over deze gang van zaken en zien hier ook een zeer duidelijke actie om onze club te destabiliseren. Het bestuur zal zich de komende dagen beraden over de te nemen gerechtelijke stappen tegen de speler en zijn management. De club tracht vandaag nog Royce Hamm en zijn agent ervan te overtuigen om het verdere seizoen bij Telenet Giants Antwerp af te werken, zo niet zal de sportieve staf dus noodgedwongen op zoek moeten gaan naar een waardige vervanger”, aldus nog Eddy Faus.

Dat er bij de constructie van het new look Luik steeds meer en meer vragen moeten worden gesteld, is duidelijk. “Wim Van de Keere van de BNXT League gaf ons mee dat zolang Royce Hamm niet voor Luik tekent, ze niets kunnen ondernemen. Wij voelen ons echter gepakt door de agent van Royce Hamm. Dit is een club bewust verzwakken met het oog op de halve finale van de Beker van België later deze maand tegen Luik. Een vorm van competitievervalsing”, stelt voorzitter Björn Verhoeven van Telenet Giants Antwerp. Woorden die vorige maand ook al gewezen bondscoach Eddy Casteels (coach Leuven Bears, red.) in de mond nam.

Clubs speelbal van makelaars

Dat sportclubs meer en meer een speelbal vormen van makelaars is al lang geweten. Wat Luik doet is echter nog een stap verder en doet meer dan de wenkbrauwen fronsen. Een agent (Pete Mickeal) die enerzijds spelers (momenteel vijf, met ook Belgian Lion Kevin Tumba die Brussels verliet) plaatst bij Luik en een voorzitter (Ernie Cambo) van Luik die een functie heeft bij de Mickeal Sports Group. Er loopt daar bij Luik ook nog ene David Putterie rond. Hij is de verbindingsman van Ernie Cambo die het nieuwe Luik ook de volgende maanden mee moet uitbouwen. Een agent/makelaar die tussen Miami en Luik pendelt en de agent van onder meer Maxime Depuydt (speler Luik). Hij zou gezien zijn functie bij de club uit de Vurige Stede wel (voorlopig?) gestopt zijn als FIBA Agent. Dat de lijn bij Luik tussen wat reglementair kan momenteel flinterdun is, is echt wel aan de orde. Met Telenet Giants Antwerp, dat in januari driemaal tegen Luik moet (tweemaal Belgische Cup en competitie), momenteel als grootste slachtoffer.

“Na een slechte competitiestart kwamen we met drie nieuwe spelers in december eindelijk onder stoom. Dat resulteerde met kwalificatie voor de halve finale van de Beker van België en twee mooie competitiezeges in Leuven Bears en thuis tegen Okapi Aalst op een mooi einde van 2022. Dit nieuws zorgt echter voor een domper. Weet je dat we Royce Hamm in november nog naar Amerika hebben laten terugvliegen voor de begrafenis voor zijn overleden grootvader. Dat kostte ons waarschijnlijk de winst in Aalst. We zullen reageren, maar zoek nu maar eens een goede en betaalbare center. Wij spelen zeven wedstrijden in januari. Bepalend richting finale van Cup en de Elite Gold van de BNXT League”, sakkert general manager Eddy Faus van de Giants.