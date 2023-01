‘Blinding lights’ steekt ‘Shape of you’ voorbij als meest gestreamde nummer op Spotify

Ed Sheeran (31) moet zijn meerdere erkennen in The Weeknd (32). Diens ‘Blinding lights’ heeft ‘Shape of you’ voorbij gestoken als meest gestreamde nummer op Spotify met meer dan 3,3 miljard streams. De Canadese zanger gaat dus gelukkig het nieuwe jaar in, en liet dat ook weten op zijn sociale media.

“Gelukkig nieuwjaar aan Blinding lights”, schreef The Weeknd - né Abel Makkonen Tesfaye - op Twitter. “De meest gestreamde single aller tijden.” Daarmee sneuvelt, na bijna vierenhalf jaar, het record van Ed Sheeran. Al heeft het niet veel gescheeld. Op het moment dat we dit schrijven, heeft de Brit met Shape of you 3.332.016.196 streams binnengehaald. Blinding lights heeft er 3.332.163.962.

Beide nummers zijn wel de enige met meer dan drie miljard streams op het platform. De Australische Tones and I staat met de 2,7 miljard streams voor Dance monkey op de derde plaats. De kans is groot - zeg maar 99,9 procent - dat hij zijn hit komende zomer live speelt, wanneer hij in het Brusselse Koning Boudewijnstadion staat. Voor die optredens zijn nog enkele tickets beschikbaar.