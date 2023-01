Twintiger krijgt werkstraf nadat eigen vriendin naar politie belt met melding over drugs

Op 28 augustus 2019 belde de toenmalige vriendin van de twintiger naar de politie omdat ze het beu was dat haar vriend drugs op de salontafel liet rondslingeren. Ze meldde volgens de aanklager ook dat haar partner een voorliefde had voor het nazisme, wapens en granaten. De politie deed een huiszoeking en vond de wapens. Die bleken echter vergund waardoor de twintiger dus wettelijk in orde was.

De procureur dagvaardde de man wel voor het dealen en het bezit van drugs. “Buiten de wapens, troffen we er ook 40 gram cannabis aan. Bij uitlezing van zijn telefoon vonden we gesprekken terug met een vriend over ‘medicijntjes in de bus’”, aldus de aanklager.

De vriendin van de verdachte verklaarde dat de man een deel van zijn drugs bewaarde bij een 28-jarige kameraad. Ook daar werd naar aanleiding van die informatie een huiszoeking uitgevoerd en vonden de inspecteurs gripzakjes met restanten van cannabis. De 28-jarige man verklaarde dat hij samen met zijn vriend uit Heers cannabis aankocht die bij een van de twee geleverd werd en later onderling verdeeld werd.

Werkstraf

De man uit Heers kreeg maandagochtend een werkstraf van zestig uur en een geldboete van 8.000 euro, waarvan 7.400 euro met uitstel, opgelegd. Als hij de werkstraf niet uitvoert moet hij voor drie maanden naar de gevangenis. Omdat zijn vriend niet aanwezig was tijdens de behandeling van de zaak, gaf de Tongerse rechter hem een effectieve celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro.