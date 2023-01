Mason Klein wint tweede etappe bij motoren en neemt leidersplaats over in Dakar

De Duitser Sebastian Bühler (Hero) eindigde als tweede op 1:09. Skyler Howes (Husqvarna) werd derde op 1:13. Jérome Martiny (Husqvarna) is nog onderweg. Na 116 km dook er een technisch probleem op. De Belg bereikte na 151 km de bevoorrading, waarna hij aan zijn motor begon te werken.

De tweede etappe brengt de deelnemers naar AlUla. Net als de eerste etappe is het een gevarieerde etappe met canyons, stenen pistes bezaaid met keien en een finale in de duinen. Ricky Brabec (Honda) moest maandag als eerste van start gaan en dat bekwam hem toch niet zo goed. Aan de bevoorrading na 151 km had de Amerikaan al tien minuten achterstand op Daniel Sanders (GasGas). Sanders leek de etappe te gaan winnen, maar nam op het einde bewust wat gas terug om te voorkomen dat hij dinsdag als eerste de baan op zou moeten. Een tactische beslissing van de Australiër, die tijdens de vorige editie zijn elleboog brak en het voorbije jaar zes operaties moest ondergaan. Sanders eindigde uiteindelijk als negende op 3:24 van winnaar Klein, die de etappe wint en leider wordt. Klein neemt de leiding over van Brabec die uiteindelijk als vijftiende eindigde en de schade uiteindelijk kon beperken tot 5:35. In de stand volgt Toby Price (KTM) als tweede op 1:41 van Klein.

Jérome Martiny begon op zondag eerder behouden aan de Dakar. Vandaag dook er na 116 km een technisch probleem op. “Ik was goed aan de etappe begonnen tot de motor begon te schokken. Heel even leek het erop dat de motor zou afslaan, maar ik ben er toch in geslaagd om de bevoorrading te bereiken. Ik ga alles grondig moeten nakijken. Ik hoop niet dat het een probleem met een injector is. Ik heb dat onderdeel wel bij, maar als dat daadwerkelijk het probleem is, ben ik zoet voor minstens een uur werk”, zei Martiny. De Belg is intussen opnieuw onderweg en had aan waypoint zeven een achterstand van iets meer dan één uur.