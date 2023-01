Kroatische verdediger Lovren verlaat Rusland en keert terug naar Olympique Lyon

De 33-jarige Lovren heeft 78 selecties op de teller voor Kroatië, dat vorige maand derde werd op het WK in Qatar. Lovren kwam toen in alle wedstrijden in actie, ook in het groepsduel tegen de Rode Duivels (0-0), op uitzondering van de kleine finale tegen Marokko. Vijf jaar geleden werd hij met de Kroaten vicewereldkampioen in Rusland.

