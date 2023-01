Afgelegen chalet volledig uitgebrand in bos in Opglabbeek

In een bos in Opglabbeek is maandag in de vroege ochtend een chalet volledig uitgebrand. Er is geen sprake van kwaad opzet, maar de politie Carma is wel nog op zoek naar de eigenaar.

De oproep kwam maandag rond 5.30 uur binnen bij de brandweer Oost-Limburg. In een bos in de buurt van de Kiezelstraat en de Heiderbosstraat stond een afgelegen chalet van 5 op 5 meter in lichterlaaie. Toen de brandweerlieden aankwam, was het gebouw al bijna uitgebrand. Ze konden enkel nog nablussen. Op het moment van de brand was er niemand ter plaatse.

De politie Carma deed de vaststellingen en is nog op zoek naar de eigenaar, omdat het niet duidelijk is van wie de chalet precies is. Volgens de politie is er geen sprake van kwaad opzet. cn/siol