Voor de ideale kerstvakantiefilm moet je bij ‘Living’ zijn

Bill Nigh als saaie chef van een administratie-afdeling in ‘Living’, een remake van ‘Ikiru’ (1952) van Akira Kurosawa. — © The Searchers

In 1952 maakte de Japanse regisseur Akira Kurosawa het weemoedige Ikiru (Leven) over een oude man die verneemt dat hij nog maar een paar maanden te leven heeft. Een enorme schok, want de brave man werkt al een eeuwigheid in de kafkaiaanse administratie en heeft nooit echt geleefd. Hij begeeft zich in het nachtleven, maar dat schenkt hem geen voldoening.

De Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Hermanus had het lef om een nieuwe versie te maken van dit meesterwerk dat tot de beste films aller tijden gerekend wordt. Hij brengt het er verrassend goed vanaf. Er is immers iets heel Brits aan Japanners en iets heel Japans aan Britten. Hermanus hevelde het verhaal over naar het grijze Engeland van de jaren 50 en had met de immer stoïcijnse Bill Nighy de meest perfecte hoofdvertolker. De ideale kerstvakantiefilm. (cc)

‘Living’ speelt momenteel in de zalen