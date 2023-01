Straffe beelden uit Deurne: ‘feestvierders’ steken vuurpijlen af naar huizen en naar elkaar

Op verschillende plaatsen in Antwerpen verliep de overgang van oud naar nieuw bijzonder onrustig. Zo ook in Deurne-Noord, zo is te zien op bovenstaande beelden. Enkele ‘feestvierders’ steken de ene na de andere vuurpijl af, gericht op verschillende woningen in de straat maar ook naar elkaar. De politie voerde verschillende bestuurlijke arrestaties uit.

De feiten speelden zich kort na 00.30 af op de hoek van de Lakborslei en de Jos Scheurweghstraat. Op de video, die druk gedeeld wordt op TikTok, zien we hoe aanvankelijk verschillende vuurpijlen vanop straat in de lucht worden geschoten. Daarna ontaardt de situatie echter. Drie kerels racen op hun motorfiets door de straat, daarna wordt een hoekpand geviseerd met verschillende vuurpijlen kort na elkaar.

In de Lakborslei steken omstaanders ook vuurpijlen horizontaal naar elkaar af. “De politie is ter plaatse gekomen. Het was noodzakelijk om de onruststokers uiteen te drijven. Na de actie zijn de amokmakers ook vertrokken”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

“Buitensporig machtsvertoon”

Een ander politie-interventie op de Dageraadplaats zorgt wel voor de nodige ophef. “Onze dochter kwam ’s nachts duidelijk onder de indruk thuis. Eerst dachten we aan jeugdige stoerheid, maar toen we de beelden zagen waren we echt wel in shock”, vertellen haar ouders. “Dit was buitensporig machtsvertoon, provocerend en tegelijkertijd beangstigend.”

De politie begrijpt de ongerustheid van de ouders, maar stelt dat de tussenkomst nodig was. “Op de Dageraadplaats vuurden personen vuurpijlen horizontaal af naar elkaar. Een persoon raakte daarbij gewond aan het been”, zegt Bruyns. “We begrijpen de ongerustheid van de ouders, maar we kozen daar met de interventie voor de veiligheid van de omstaanders én onze collega’s.”