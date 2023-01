Emily in Paris laat zien hoe haar ‘traumapony’ tot stand kwam

Naast de opvallende outfits van actrice Lily Collins springt in Netflix-serie Emily in Paris ook haar kapsel in het oog. In het derde seizoen, wanneer haar hoofdpersonage Emily Cooper in een liefdesdriehoek terechtkomt , besluit die om zelf de schaar te zetten in haar bruine lokken. “Maar die trauma-pony heb ik niet zelf geknipt”, zegt de actrice in een filmpje waarin ze haar fans achter de schermen laat meekijken.

In de populaire Netflix-serie mag het dan lijken alsof hoofdpersonage Emily Cooper, vertolkt door Lily Cooper, haar eigen haren knipt, in realiteit is het stylist Gregory Russell die het doet. “Niet meteen een traumapony ... want in tegenstelling tot Emily heb ik deze niet zelf geknipt”, schrijft de actrice bij de video.

De foto verscheen ook nog eens op haar verhaallijn op Instagram onder de noemer ‘Mijn marginale tijdperk’.

De serie, die inmiddels aan het derde seizoen toe is, is voor veel fashionista’s een bron van inspiratie. Niet alleen het uiterlijk van Lily Collins is bijzonder populair, ook haar garderobe wordt druk bekeken en gekopieerd. Onlangs nog was de actrice te zien in een trui van het Belgische label Essentiel Antwerp, die in geen tijd uitverkocht was.