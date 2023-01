‘In Bruges’-duo opnieuw ijzersterk in film ‘The Banshees of Inisherin’

Wat doe je als je beste vriend plots niet meer met je wil praten? Dat is de eenvoudige premisse van de Ierse film ‘The Banshees of Inisherin’ van Martin McDonagh. — © Jonathan Hession

Wat doe je als je beste vriend plots niet meer met je wil praten? Dat is de eenvoudige premisse van de Ierse film The Banshees of Inisherin van Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Wat volgt, heeft aanvankelijk iets van Wachten op Godot – het beroemde toneelstuk van Samuel Beckett over twee mannen die wachten op iemand die nooit komt – maar McDonagh geeft er een flinke draai aan, want zijn protagonisten veranderen zienderogen.

Het verhaal speelt zich af op een Iers eilandje in 1923. Padraic (Colin Farrell) heeft weinig meer te doen dan zorgen voor zijn dwergezel en op de boemel gaan met zijn beste vriend Colm (Brendan Gleeson). Hij snapt er niets van wanneer Colm beweert dat hij alle contact wil verbreken. Padraic accepteert dat niet en het conflict tussen de twee vrienden escaleert.

Het ‘In Bruges’-duo, Colin Farrell en Brendan Gleeson, als beste vrienden met een probleem in ‘The Banshees of Inisherin’ van Martin McDonagh. — © Disney

McDonagh, die ook In Bruges maakte met Farrell en Gleeson, wil hier duidelijk wat vertellen over mannen die zich steendood vervelen op een plaats waar bijna alle vrouwen vertrokken zijn. Ofwel plegen die kerels zelfmoord ofwel vinden ze nieuw levensvuur in zelfverminking en wraak. Maar The Banshees of Inisherin voelt nooit zwaar aan en de zwartkomische toon maakt er een merkwaardig kijkstuk van dat nog heel wat prijzen in de wacht zal slepen. (cc)

‘The Banshees of Inisherin’ speelt vanaf nu in de bioscoop