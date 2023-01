Betrapte autodieven kunnen ontsnappen op motor, maar tijdens hun vlucht gaat het mis

David Brain filmde de confrontatie met het koppel omdat hij vreesde dat ze zijn huissleutels en portefeuille hadden geroofd. “Ik maakte me zorgen dat ze later naar mijn huis zouden komen om me beroven”, getuigt de man in de Australische media. Na de crash maakte hij zich echter meer zorgen om de vrouw, die zwaargewond was maar toch weer achter op de motor sprong. “Wil je een EHBO-kit”, vraagt hij nog voor ze ervandoor gaan. De vrouw werd even later gevonden op de snelweg en herstelt nu in het ziekenhuis. De politie zoekt nog naar de bestuurder van de motor, maar Brain besloot geen klacht in te dienen. “Ze hadden mijn portefeuille en sleutels niet meegenomen”, klinkt het. “Bovendien zijn ze al genoeg gestraft.”