OPROEP. Ga jij naar de uitvaart van paus Benedictus?

Hasselt

Donderdag 5 januari heeft de uitvaart van paus emeritus Benedictus XVI plaats. Een bijzondere gebeurtenis, want paus Franciscus zal voorgaan in de eredienst, voor het eerst zal een paus een andere paus begraven. Ga jij de overleden paus groeten of de begrafenis bijwonen of ken je Limburgers die aanwezig zullen zijn?