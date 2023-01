Uitgespuwde ‘Amsterdam’ met Matthias Schoenaerts is geen stinker, maar een rebelse antigenrefilm

Het 80 miljoen dollar dure Amsterdam van David O. Russell met Christian Bale, Margot Robbie, Matthias Schoenaerts, Robert De Niro en veel andere sterren flopte, werd door de recensenten genadeloos neergesabeld en verdween van de Belgische releaselijst. ‘Slechtste film van het jaar’, klonk het. Maar nu de prent op Disney+ staat, kunnen we hem toch bekijken. Wat blijkt? Amsterdam is zeker geen stinker. Maar Russell heeft wel een heel eigenzinnige antigenrefilm gemaakt. Dit is geen echte komedie, geen echte thriller, geen echte love story, geen film over racisme in de klassieke betekenis, maar Amsterdam cirkelt rond genres, zelfs musical en politieke satire, zonder die echt te worden. Dat maakt het voor veel mensen moeilijk om de film te appreciëren.

© ISOPIX

Alle acteurs zijn ronduit geweldig met aan kop een fantastische Christian Bale als WO I-oorlogsveteraan die samen met zijn vrienden (John David Washington en Margot Robbie) beschuldigd wordt van moord en een complot ontdekt. Onze Matthias heeft de heel leuke bijrol van oude strijdmakker van Bale die als politiedetective de moordzaak onderzoekt. Je moet de film over je heen laten komen en accepteren dat bijvoorbeeld de anticlimax gewoon deel uitmaakt van een seventies-spielerei die rebelleert tegen alle genreconventies. (cc)

‘Amsterdam’ speelt nu op Disney+