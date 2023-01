Derde seizoen ‘Bridgerton’ loopt mogelijk vertraging op omdat producent verhaallijn “te donker” vindt

mtm Bron: The Mail on Sunday

Voorlopig zijn er nog niet al te veel details bekend, maar het derde seizoen van kostuumdrama Bridgerton zal draaien rond Penelope Featherington (gespeeld door Nicola Coughlan) en Colin Bridgerton (Luke Newton).

Bronnen die meewerken aan de productie hebben aan de Britse krant The Mail on Sunday echter verteld dat producente Shonda Rhimes niet tevreden was met de huidige verhaallijn en dat sommige scripts dus herschreven moesten worden. De opnames zouden hierdoor vertraging hebben opgelopen, zo luidt het nog.

Waarom Rhimes niet tevreden is, is niet helemaal duidelijk. Al wordt gezegd dat de bekende producente een bepaalde verhaallijn “te duister” zou vinden. “We hebben te horen gekregen dat de reeks plezier mist”, aldus een bron. “Daarom zijn er wat aanpassingen nodig en die leiden tot vertragingen. Maar één ding is wel zeker: het productieteam wil het zo goed mogelijk doen voor de Bridgerton-fans.”