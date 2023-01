Helft van Europese Unie het komende jaar in recessie, verwacht IMF-topvrouw

De helft van de landen van de Europese Unie zal het komende jaar in een recessie zitten. Dat zei topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva in een interview met de Amerikaanse televisiezender CBS. Ze waarschuwt ook dat de wereldeconomie het moeilijker zal hebben dan in 2022. “We verwachten dat een derde van de wereldeconomie in recessie zal zijn.”

Georgieva legde tijdens het interview in het CBS-programma ‘Face the Nation’ dat “de drie grootste economieën - de Verenigde Staten, de Europese Unie en China - allemaal tezamen vertragen”. Al in oktober waarschuwde het IMF dat een derde van de wereldeconomie zou krimpen en er een kans is van 25 procent dat het wereldwijde bruto binnenlands product in 2023 met minder dan 2 procent zou groeien, wat het IMF identificeert als een globale recessie.

De IMF-topvrouw tekent wel een verschillend beeld van de grootste economieën. “Terwijl de VS mogelijk een recessie kunnen vermijden”, werd de EU “zeer zwaar getroffen door de oorlog in Oekraïne”. Daardoor voorspelt ze dat de helft van de EU dit jaar in een recessie zal zitten. Tegelijk heeft China “een zwaar jaar”.

“Dat vertaalt zich in negatieve trends wereldwijd. En wanneer we naar de opkomende markten kijken in de ontwikkelingslanden, dan is de situatie nog erger”, aldus Georgieva. Ze kijkt wel hoopvol naar de VS om de situatie te verzachten. “Indien de veerkracht van de arbeidsmarkt in de VS standhoudt, kunnen de VS de wereld helpen om door een heel moeilijk jaar te geraken.”