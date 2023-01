Pas getrouwd: Laurens en Cécile in Nieuwerkerken

Nieuwerkerken

Laurens Martens (30) uit Brustem, system engineer bij ACA Group

Cécile Laurent (31) uit Hannuit, momenteel huismoeder

Kinderen: Caithlyn (1)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Dankzij een gemeenschappelijke vriend zijn we via Facebook met elkaar in contact gekomen”, vertelt Cécilé. “Na lange berichten via Messenger hebben we dan eens een afspraakje gemaakt. Sindsdien zijn we onafscheidelijk. Officieel zijn we een koppel sinds 27 december 2014, en daarom wilden we ook absoluut op 27 december trouwen.” (len)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken