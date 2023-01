Jinke (24) en Jens (26) vonden een huis, maar moesten 10 maanden verbouwen: “Het bleef maar duren, ik sliep er niet meer van”

Jinke en Jens hebben een huis gekocht. Nog een páár laatste renovatieloodjes, en ze kunnen erin. Het mag gaan komen, want dat kopen en verbouwen weegt. Op hun nachtrust. Op hun relatie. En vooral op hun portemonnee. De lening is stevig, de spaarcenten op. “We zien onze vrienden op mooie reizen vertrekken. Wij hebben geen geld en geen tijd, en we zitten in het stof. Maar we bouwen wél aan onze toekomst.”