Moet België ook maatregelen nemen tegen Chinese reizigers? “Officiële info spoort totaal niet met de signalen die we krijgen”

Overal in de wereld scherpen landen hun covid-maatregelen aan voor mensen die uit China komen. In ons land buigt een adviesgroep van de federale overheid zich over de vraag of het zin heeft om ook hier een negatieve coronatest te eisen. Al zal België wellicht niet zo ver gaan. “Beter is om nauwgezet na te gaan of er nieuwe varianten opduiken”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).