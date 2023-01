Michael van Gerwen waarschuwt Dimitri Van den Bergh: “Ik vind het allemaal leuk voor het Belgische darts, maar nu is het genoeg geweest hè”

Dimitri Van den Bergh staat vanavond voor dé wedstrijd van zijn leven. In de halve finale van het PDC WK darts neemt hij het op tegen de topfavoriet en drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Nederlander waarschuwde na zijn imponerende zege in de kwartfinale (5-0) zondagavond onze landgenoot. “Wie mij kan stoppen? Als ik goed ben: niemand.”

Dimitri Van den Bergh (PDC-15) neemt het maandagavond in het Londense Alexandra Palace in de halve finales (best of 11) van het WK darts op tegen Michael van Gerwen (PDC-3). Die 33-jarige Nederlander, wereldkampioen in 2014, 2017 en 2019, bewees zondagavond nogmaals weer in topvorm te zijn door de Engelsman Chris Dobey (PDC-22) met 5-0 weg te blazen. Aan een gemiddelde van 102,39 per drie darts maakte “Mighty Mike” er 3-1, 3-1, 3-0, 3-0 en 3-1 van.

“Een makkelijke avond”, vond ook de traditioneel zelfzekere Van Gerwen. “Ik merkte al heel snel dat hij veel moeite had om zijn ritme te vinden. Daar moet je gebruik van maken en dat heb ik gedaan.”

De Nederlander kreeg na zijn demonstratie de vraag wie hem zou kunnen stoppen in deze topvorm? “Als het goed is niemand. Maar dat moet ik iedere dag laten zien.” Te beginnen vanavond tegen Dimitri Van den Bergh. “Die moet ik morgen slachten. Ik vind het allemaal leuk voor het Belgische darts, maar nu is het genoeg geweest hè”, waarschuwde Van Gerwen, die in het Nederlandse Algemeen Dagblad dieper doorging op de confrontatie in de halve finale.

“Dimi is een jongen met een bijsluiter”

“Het kan wel eens een wedstrijd worden zoals tegen Suljovic, dat Dimitri het spel zal vertragen. Ik hou daar vooraf rekening mee, dus daar zal hij me niet mee verrassen. Hij zal misschien nog meer mentale spelletjes spelen. Ach, Dimi is een jongen met een bijsluiter en dat weet ik. Daar zijn er veel meer van. Of ik ook een bijsluiter heb? Ik denk het wel, ja. Honderd procent. Ik ben best een eigenaardig baasje af en toe. Maar wie mij goed kent, weet dat ik een goed hart heb. Al kan ik ook wel een klootzak zijn.”

“Het gaat een moeilijke halve finale worden. Want Dimi is veel beter aan het spelen dan een maand geleden. Ik heb in mijn carrière misschien maar één keer van hem verloren, maar dat geeft me geen garanties voor deze wedstrijd. Ik moet ervoor zorgen dat ik scherp ben, laat hem dan maar komen.”