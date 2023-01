De Boötiden zouden dit jaar meer visueel spektakel kunnen opleveren dan anders. Tachtig vallende sterren zouden er per uur te tellen vallen. “De Boötiden zijn Pidcock van de meteorenzwermen, als ik gelet op het veldritseizoen even in wielertermen mag spreken”, zegt Philippe Mollet van de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen.