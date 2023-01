“Wij verwachten een speciaal patatje”: ‘Boer zkt vrouw’-baby op komst bij Bart en Céline

Bart Beyaert en Céline Dewitte, die elkaar leerden kennen in het VTM-programma ‘Boer zkt vrouw’, zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. Dat heeft Céline laten weten op haar Instagramaccount. “We verwachten een speciaal patatje.”

Het gaat snel voor het ‘Boer zkt vrouw’-koppel. In 2020, kort na de opnames van het VTM-programma, trok Céline al in bij de akkerbouwer en varkensboer uit Wortegem-Petegem en een jaar later was er al een huwelijksaanzoek. Vorig jaar in september stapten de twee dan in het huwelijksbootje.

En nu is er dus de aankondiging van de zwangerschap. “Om 2023 goed te beginnen willen Bart en ik graag laten weten dat wij een speciaal patatje verwachten”, aldus Céline op haar Instagramaccount.

Het kindje wordt verwacht in juni.