Dierenarts (34) denkt dat ze ‘dode hond’ vindt, maar dan kwispelt het dier: “En ze is nooit meer gestopt met kwispelen”

Dokter Janey Lowes heeft haar leven gewijd aan dieren en is de stichter van WECare Worldwide, een organisatie die straathonden helpt. Momenteel woont de Britse dierenarts in Sri Lanka waar ze onlangs een ‘dode hond’ op straat zag liggen. Janey probeert overleden honden altijd te begraven, maar toen ze dichterbij kwam, merkte ze dat de staart van het dier nog kwispelde. “En ze is nooit meer gestopt met kwispelen”, klinkt het. “Ze had een grote tumor, die ontstoken was en vol maden zat maar is er als bij wonder na drie weken weer bovenop gekomen.”