Zoekacties naar slachtoffers stopgezet na brand in hotel-casino in Cambodja

Vier dagen na de verwoestende brand in een hotel-casino in het noordwesten van Cambodja stoppen de hulpdiensten hun zoektocht naar verdere slachtoffers. Dat hebben de media gemeld. Bij de brand stierven 27 mensen.

Het vuur brak woensdagavond laat uit in het 17 verdiepende tellende Grand Diamond City Hotel and Casino in Poipet, in de buurt van de Thaise grens. Onder de 27 doden bevinden zich 17 Thai, maar ook Maleisiërs, Nepalezen en Chinezen, aldus een woordvoerder van het Cambodjaanse rampenagentschap aan de Khmer Times. Veel slachtoffers stierven door het inademen van rook of van verwondingen omdat ze uit het brandende gebouw sprongen.

“We hebben zeven lichamen niet kunnen identificeren”, aldus de woordvoerder ook. Meer dan 100 mensen raakten gewond bij de brand. Die wordt nu onderzocht om te bekijken “wie verantwoordelijk gehouden moet worden”, aldus de gouverneur van de provincie Banteay Meachy, Oum Reatrey.

Het gebouw was voor de feestdagen versierd met talrijke lichtjes en mogelijk ontstond er dan ook een kortsluiting, meldden de autoriteiten eerder al. De brandweer had 39 uur nodig om het vuur te blussen. Meer dan 1.200 leden van de hulpdiensten uit Cambodja en Thailand kwamen ter plaatse en ook verschillende helikopters werden ontplooid.

In het Grand Diamond City werkten ongeveer 400 mensen. Het hotel ligt op 200 meter van de grenspost, aan de drukke weg die de Thaise hoofdstad Bangkok verbindt met Siem Reap, een toeristisch stadje dat bekend is om de nabijgelegen Angkor-tempels. Het hotel is populair bij mensen uit Thailand, omdat gokken in hun land verboden is.