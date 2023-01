Michael van Gerwen is zo enorm sterk op het WK darts, dat zijn verpletterende 5-0 zege op Chris Dobey in de kwartfinale nog het minst interessante van de dag bleek. Het ging een beetje over komende tegenstander Dimitri van den Bergh. En een beetje over de lonkende wereldtitel. Maar vooral over de ’gehoorbeschermers’ van de met 5-1 naar huis gestuurde nummer één van de wereld, Gerwyn Price.