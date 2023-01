Ysaline Bonaventure naar achtste finales WTA Auckland

Ysaline Bonaventure (WTA-95) heeft zich maandag voor de achtste finales van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (259.303 dollar) geplaatst. In de eerste ronde nam de Belgische kwalificatiespeelster met 5-7, 6-4 en 6-4 de maat van de Amerikaanse Caty Mcnally (WTA-93).

Om een plaats in de kwartfinales geeft de 28-jarige Luikse het Canadese achtste reekshoofd Rebecca Marino (WTA-63) partij. Die zette de Hongaarse Dalma Galfi (WTA-83) met 6-3 en 7-6 opzij. Bonaventure speelde één keer eerder tegen Marino. In 2021 werd ze in de tweede kwalificatieronde voor het US Open met 6-2, 4-6 en 6-4 uitgeschakeld door de 32-jarige Canadese.