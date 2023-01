Dit is de vakjury van ‘Eurosong 2023’

Op 14 januari weten we wie ons land dit jaar mag vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Wordt het Loredana, Chérine, Ameerah, Gustaph, Gala Dragot, The Starlings of Hunter Falls? De keuze ligt in de handen van de kijkers van het Eén-programma ‘Eurosong 2023’ én van een vakjury. Die bestaat uit nationale én internationale Songfestivaltoppers, zo meldt de openbare omroep. Een overzicht:

Nikkie De Jager

Nikkie De Jager, beter bekend als NikkieTutorials, is de bekendste visagiste van Nederland en een icoon binnen de Songfestivalwereld. Ze heeft een eigen YouTube-kanaal, met zo’n 14 miljoen volgers, waarop ze lifestyle- en make-up video’s post. Nikkie werkte al samen met grote sterren als Kim Kardashian, Lady Gaga en Katy Perry en presenteerde het Eurovisiesongfestival van 2021 in Rotterdam.

“Wat mij heel erg is bijgebleven, is de magie die je in Ahoy Rotterdam voelde toen Måneskin hun repetities deed”, zegt ze. “Of het nu jouw genre is of niet, je voelde dat er iets gebeurde in de zaal. Dat gevoel hoop ik bij Eurosong 2023 ook te gaan beleven. Ik zoek een totaalplaatje, waar alles perfect samenkomt.. dat is waar ik op ga letten! Dat ik al eens Eurovision mocht presenteren was al een droom die uitkwam. Maar dat ik nu mee mag bepalen wie België gaat vertegenwoordigen, vind ik net zo’n groot feestje. Wat een vertrouwen… Ik heb er zin in.”

© Meis Belle Wahr & Jip Merkies - Hair by Mandy Nijland.

Alexander Rybak

Met zijn viool en de song ‘Fairytale’ werd Alexander Rybak een van de meest iconische winnaars van het Eurovisiesongfestival. In 2009 won hij het songfestival in Moskou, waar hij Noorwegen vertegenwoordigde, en in 2018 mocht hij opnieuw op het podium in Lissabon staan. Rybak weet hoe je de perfecte popsong maakt en hoe belangrijk je performance is. De rasartiest met brede glimlach staat te trappelen om opnieuw zijn viool boven te halen en Paleis 12 te imponeren met zijn hit ‘Fairytale’.

“Ik hou ervan om het nieuwe jaar te starten met het ontdekken van nieuwe muziek. België heeft veel muzikaal talent. Zelf heb ik veel Belgische fans op TikTok en Instagram, dus ik ben verheugd om jullie te bezoeken”, aldus de Noor.

Jérémie Makiese

Jérémie verdedigde vorig jaar de Belgische driekleur op het Eurovisiesongfestival in Turijn, nadat hij in 2021 ‘The Voice Belgique’ won. Met zijn song ‘Miss You’ behaalde Jérémie Makiese de negentiende plaats en in eigen land kregen we niet genoeg van het nummer. Jérémie haalde de hoogste posities in de hitlijsten.

“Het is een eer dat ik dit jaar samen met Vlaanderen mag bepalen wie mij zal opvolgen als Belgische kandidaat voor het Eurovisiesongfestival. Ik hou zelf van allerlei verschillende muziekstijlen en dat is exact wat Eurosong 2023 zal brengen: de songs van de kandidaten zijn heel uiteenlopend qua genres. Ik kan niet wachten om te zien hoe ze hun nummer live zullen brengen op het grote Eurosong-podium.”

Laura Tesoro

Laura Tesoro veroverde in 2016 de harten van het Vlaamse publiek met het aanstekelijke ‘What’s the Pressure?’ en won zo de vorige Eurosong-preselecties. Ze mocht voor ons land naar Stockholm en scoorde er met ‘What’s the Pressure?’ een tiende plaats. Ze stond 22 weken met haar song in de hitlijsten en won de Radio2 Zomerhit. Samen met Loïc Nottet, die voor België in 2015 aan het Eurovisiesongfestival deelnam, bracht ze het nummer ‘Strangers’ uit. Dat Laura een neus heeft voor zangtalent, bewijst ze al enkele jaren als jurylid van ‘The Voice van Vlaanderen’.

15 leden

De volledige vakjury bestaat uit vijftien leden. Naast de vier bovenstaande Songfestivaltoppers maken Laura Govaerts (MNM), Ann Reymen (Radio 2), Korneel De Clercq (Radio 1), Thibault Christiaensen (StuBru), Francicso Schuster (#LikeMe), Leslie Cable (Delegatieleider voor RTBF op het Eurovisiesongfestival), Jasper Van Biesen (auteur ‘65 jaar België op het Songfestival’), Stephan Monsieur (voorzitter OGAE, de officiële fanclub van het Songfestival), André Vermeulen (journalist en songfestivalspecialist), Els Germonpré (muziekcoördinator Eén) en Manu Lammens (muziekverantwoordelijke MNM) deel uit van de jury. Zij volgen de liveshow op de voet vanuit de backstage.

De grote finale van Eurosong 2023 vindt op 14 januari plaats in Paleis 12 in Brussel. Aansluitend op de liveshow is er een officiële Eurosong-afterparty, met onder meer Sandra Kim, Kate Ryan en Liliane Saint-Pierre.