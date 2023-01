4 doden, onder wie 2 soldaten, na Israëlische luchtaanvallen op luchthaven Damascus

De bombardementen vonden plaats rond 2 uur plaatselijke tijd. “De Israëlische vijand heeft een luchtaanval uitgevoerd met een spervuur van raketten, gericht op Damascus International Airport en de omgeving daarvan”, waarbij “twee soldaten zijn omgekomen en twee anderen gewond raakten”, citeerde het officiële nieuwsagentschap Sana een Syrische militaire bron. De luchthaven is “buiten dienst”, klonk het tot slot.

Volgens het hoofd van het in Groot-Brittannië gevestigde SOHR was de Israëlische aanval gericht op “stellingen van Hezbollah en pro-Iraanse groepen in en rond de luchthaven, waaronder een wapenopslagplaats” en kwamen “vier strijders, onder wie twee Syrische soldaten,” om het leven. De nationaliteit van de twee andere doden is nog niet duidelijk.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 voerde Israël al honderden luchtaanvallen op zijn buurland uit. Daarmee worden voornamelijk posities van het Syrische leger, pro-Iraanse troepen en de Libanese Hezbollah geviseerd. Met de aanvallen wil Israël naar eigen zeggen voorkomen dat Iran zijn invloed in Syrië uitbreidt.