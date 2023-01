‘Hawkeye’-acteur Jeremy Renner in kritieke toestand na ongeval tijdens sneeuw ruimen

Amerikaans acteur Jeremy Renner (51), onder meer bekend als ‘Hawkeye’ in de superheldenfilms van Marvel, is zondag zwaargewond geraakt toen hij sneeuw aan het ruimen was.

Renner is eigenaar van een ranch boven Lake Tahoe in de bergen van de Sierra Nevada. De regio werd op oudejaarsavond getroffen door een winterstorm waarbij 35.000 huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Een groot deel van de Verenigde Staten is de voorbije dagen getroffen door de “sneeuwstorm van de eeuw”, waarbij in het hele land minstens 60 mensen om het leven zijn gekomen.

Midden december deelde de acteur nog een foto van sneeuw in het gebied op Twitter en schreef erbij: “Lake Tahoe-sneeuwval is geen grap.” En op zijn Instagramaccount plaatste hij meerdere video’s van zichzelf achter het stuur van een sneeuwploeg. “Bijna klaar om te sleeën met de kinderen.”

Bij dat sneeuwruimen is het zondag dus misgelopen. De acteur zou volgens Amerikaanse media met een luchtbrug naar het ziekenhuis zijn gebracht. “We kunnen bevestigen dat Jeremy in kritieke, maar stabiele toestand verkeert”, zo verklaarde zijn woordvoerder zondagavond laat aan Hollywood Reporter. “Hij liep zijn verwondingen op na een weergerelateerd ongeval tijdens het ruimen van sneeuw eerder vandaag. Zijn familie is bij hem en hij krijgt uitstekende zorg”, zo luidde het nog.

Jeremy Renner is onder meer bekend door zijn rol van superheld Clint Barton, ook wel bekend als ‘Hawkeye’, in de Marvel-superheldenfilms en door zijn rol in de ‘Mission Impossible’-franchise. Hij speelde ook nog de hoofdrol in ‘The Bourne Legacy’ en werd tijdens zijn acteercarrière al twee keer genomineerd voor een Oscar. Dat was voor zijn vertolkingen in ‘The Hurt Locker’ en ‘The Town’.