Oekraïens leger: “Rusland voert luchtaanval uit op Kiev”

Kiev werd in de nacht van zondag op maandag getroffen door een luchtaanval. Dat heeft het Oekraïense leger gemeld, dat er aan toevoegde dat twaalf projectielen werden neergehaald. Via de berichtendienst Telegram werd aan de inwoners gevraagd om in hun schuilkelders te blijven.

Burgemeester Vitali Klitschko meldde explosies in Desnyanskyi, een van de wijken van de stad, en schreef dat de hulpdiensten onderweg waren. Een negentienjarige jongeman raakte gewond door rondvliegende glasscherven en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Eerder op de dag waren er ook al Russische aanvallen met drones op doelen in Oekraïne, net als in de nacht van het oude op het nieuwe jaar. Daarbij vielen in de hoofdstad en elders in het land minstens vier doden en zeker vijftig gewonden.