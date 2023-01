Ongeziene actie op WK darts: Gerwyn Price heeft genoeg van gejoel en zet hoofdtelefoon op, publiek keert zich nog heviger tegen hem

In zijn kwartfinale op het WK darts tegen de Duitser Gabriel Clemens verscheen Gerwyn Price aan het begin van de vierde set plots met een hoofdtelefoon op. Hij had ook oordoppen in en wilde zich daarmee afsluiten van het joelende publiek, maar dat keerde zich nog meer tegen de nummer één van de wereld. Price verloor ook de vierde set, waarna de hoofdtelefoon weer uit ging. De actie zal ongetwijfeld nog fel besproken worden.