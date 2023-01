Spectaculair weerfenomeen: dit meer lijkt in brand te staan

Canada

In het westen van Canada, bij Okanagan Lake heeft zich een uitzonderlijk weerfenomeen voorgedaan. Op een timelapse met een wijd zicht over het meer lijkt er een vuurzee over het water heen te razen. In deze winterse temperaturen kan dat natuurlijk niet. Het gaat dan ook om een optische illusie die gecreëerd wordt door de zon die door de dichte mist heen breekt.