Baby van Loois koppel kan niet wachten en komt twee weken eerder: “Prachtig nieuwjaarsgeschenk”

Voor Anke Renders en Kevin Vannoppen uit Tessenderlo verliep oudejaarsavond anders dan gepland, want zoontje Tyson besloot dat hij vijftien dagen vroeger op de wereld wilde komen dan de natuur voor hem had uitgerekend. “Prachtig nieuwjaarsgeschenk.”

Een opgewonden peuter loopt heen en weer door de kamer op de afdeling materniteit in het Ziekenhuis Geel. “Kleine broer, kleine broer”, roept Allison, die in februari zelf 3 wordt, enthousiast. “Hij is echt heel klein, he?” Haar kleine broer rust in de armen van papa Kevin Vannoppen, terwijl mama Anke Renders even bekomt van de borstvoeding. Bovendien heeft het koppel uit Tessenderlo amper een oudejaarsnacht gehad die die naam waardig is.

“We zaten gisteren (zaterdag, red.) bij de oma en mijn papa toen mijn voorweeën begonnen”, vertelt Anke. “Van de bevalling van Allison wist ik dat die niet lang zouden duren. Voor we goed en wel thuis waren, waren mijn effectieve weeën al begonnen. Dan hebben we het proberen uit te stellen tot ik iets meer ontsluiting zou hebben.”

Mooiste wens

“Maar toen we rond 1.30u in het ziekenhuis zijn aangekomen, bleek ik nog altijd maar één centimeter opening te hebben. Gelukkig mochten we hier blijven, we zijn hier heel goed opgevangen. De arbeid heeft heel lang geduurd, de bevalling zelf maar een uurtje. Om 14.15u in de namiddag kwam Tyson dan ter wereld. Dat is meer dan twaalf uur, het was een lange dag.”

Eigenlijk was Tyson, goed voor 2.870 gram en 47 centimeter nieuw leven, voor 16 januari uitgerekend. “Hij kon dus niet wachten”, lacht de papa. “Maar Allison was ook tien dagen vroeger dan gepland. Het zit dus wel een beetje in de familie. Maar het is een prachtig nieuwjaarscadeau. Je kan je niets mooier wensen.”

Heb jij een baby’tje dat geboren is in 2022? Stuur een foto in en laat je kleintje stralen in onze Babyspecial. Insturen kan nog tot en met 22 januari 2023 via www.hbvl.be/babyspecial