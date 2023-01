“Regenachtige dag met maxima tot 10 graden”

Maandag zal het eerst nog overal regenen. De regenzone schuift traag op richting het oosten waardoor het in het westen reeds enkele uren droog zal zijn tegen dat de laatste druppels over het oosten vallen. Althans de druppels die horen bij de langgerekte regenzone, want aan de achterzijde kunnen er verspreid nog enkele losse buien vallen.