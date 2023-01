Tegen borstkanker vechtende actrice Ann Van den Broeck deelt foto zonder pruik: “Laat dat haar maar groeien”

LEES OOK. “Ben ik een vrouw die aan kanker zal sterven? Die klap ben ik nog aan het verwerken”: Liesbeth Van Impe en Ann Van den Broeck over hun ziekte (+)

“Mag ik jullie een goeie gezondheid toewensen en een flinke portie klavertjes vier”, schrijft Van den Broeck op Instagram. De actrice en musicalster is sinds de zomer van vorig jaar in behandeling voor borstkanker. “Wat kijk ik uit naar 2023! Alhoewel 2022 niet enkel kut was. De afgelopen periode was ook intens en interessant. In de eerste plaats leerde ik mezelf opnieuw kennen. En dat was een fijne kennismaking.”

Van den Broeck kijkt het nieuwe jaar met veel goede moed toe. “Op naar positief, zorgeloos, vredig, bewust, gezond, zelfzorg, liefde, warmte, fijne mensen, muziek, beweging, creatief, vrolijk, investering en zon, met geen tot milde bijwerkingen. Alles komt altijd goed”, schrijft ze. “Laat dat haar maar groeien. Al hoeft dat niet overal...”