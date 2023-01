2 records gebroken en vuurwerk over 5 kilometer: hier vond de spectaculairste vuurwerkshow plaats

2023 was nog maar net begonnen en er waren al twee wereldrecords gesneuveld. Ras al-Khaimah, een van de zeven Arabische emiraten, begon het jaar in stijl met een spectaculaire vuurwerkshow die twaalf minuten duurde. Over vijf kilometer werden honderden vuurpijlen afgeschoten en 600 drones ingezet om Nieuwjaar te vieren. Daarmee verbrak Ras al-Khaimah het vorige record van het meest aantal drones die tegelijkertijd rondvlogen én pakt het emiraat het record van de langste zin die ooit met drones werd gevormd.