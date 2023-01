Man met explosieven opgepakt voor inauguratie president Brazilië

De politie in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia heeft naar eigen zeggen een man uit Rio de Janeiro gearresteerd die zich met explosieven en steekwapens toegang wilde verschaffen tot het terrein waar de nieuwe Braziliaanse president Lula Inácio Lula da Silva in de hoofdstad wordt geïnaugureerd.

Het is de tweede keer in ruim een week dat de politie in Brasilia iemand met explosieven betrapt die kennelijk van plan was een aanslag op de plechtigheid te plegen. Lula da Silva won in oktober de verkiezingen met net iets meer dan de helft van de stemmen. Radicale tegenstanders van hem en zijn partij, de door corruptieschandalen in opspraak geraakte Arbeiderspartij (PT), claimen verkiezingsfraude.

Tienduizenden, vaak in het rood geklede sympathisanten van Lula hadden zondag het centrum van Brasilia ingenomen, enkele uren voordat de historische leider van de politieke linkerzijde voor de derde keer als president van Brazilië zou worden ingezworen. Aftredend president Jair Bolsonaro zal de eedaflegging niet bijwonen: hij is twee dagen voor het einde van zijn mandaat uit Brazilië vertrokken.

Tot 300.000 mensen worden in de hoofdstad verwacht voor plechtigheden die tot op de millimeter geregeld zijn en die zeventien staatshoofden zouden bijwonen. Ook is een volksfeest met concerten gepland.