2022 was één lange emotionele rollercoaster voor Maryna Zanevska, Belgische tennistopper met Oekraïense roots: “Ons trouwfeest én de bevrijding vieren, zou dat niet mooi zijn?”

Een emotionele rollercoaster. Zo beschrijft Maryna Zanevska (29) zelf het afgelopen jaar. De Belgische tennisster met Oekraïense roots kende haar beste seizoen ooit en trouwde met haar grote liefde Philipp-Andreas, maar kampte uiteraard ook met het drama in haar geboorteland. “De machteloosheid is nog het moeilijkste van al. Ik wil helpen, maar dat is niet altijd eenvoudig.”