Alison Van Uytvanck speelt blessurezorgen van zich af met winst in United Cup: “Balans gevonden na dubbele hernia”

“Ik had geen last van mijn rug, dat is de grootste overwinning’, zei Van Uytvanck. “Ik had een dubbele hernia en het is nu zoeken naar de juiste balans. Trainen, maar niet te veel. Ik denk dat we die balans nu gevonden hebben. Met iets minder te tennissen. Het is iets waar ik heel mijn carrière rekening mee zal moeten blijven houden. Australië is nu mijn grote test om te zien hoeveel toernooien ik na elkaar kan spelen. Als ik los kan tennissen, zullen de resultaten wel volgen. Ik wil graag weer de top vijftig in.”

Ruime wint nodig tegen Griekenland

Behalve Van Uytvanck won ook Elise Mertens haar partij (6-4, 3-6, 6-0 tegen Topalova). De mannen Zizou Bergs (2-6, 0-6 tegen Kuzmanov) en David Goffin (4-6, 5-7 tegen Dimitrov) verloren echter. In het beslissende dubbel gemengd gaven Goffin en Mertens een voorsprong weg tegen Shinikova en Lazarov (6-1, 6-7 en 6-10 in de supertiebreak) zodat België verloor met 2-3. Vandaag en morgen speelt België tegen Griekenland, dat eerder Bulgarije versloeg. Om nog groepswinst te pakken, hebben de Belgen een ruime zege nodig. (gdv)