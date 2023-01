Noorse schansspringer Halvor Egnor Granerud ook in Garmisch-Partenkirchen de beste

De 26-jarige Noor Halvor Egner Granerud, donderdag al de beste in Oberstdorf, heeft ook het tweede luik in de Vierschansentournee gewonnen. In het Duitse Garmisch-Partenkirchen liet hij met 303,7 punten voor sprongen van 140 en 142 meter de Sloveen Anze Lanisek (297,3 ptn) en de Poolse wereldbekerleider Dawid Kubacki (294,4) achter zich.