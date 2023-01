Wat u mag verwachten van Astana - Qazaqstan: alle ogen gericht op Mark Cavendish

De cross is nog in het land, maar het klassieke voorjaar nadert al met rasse schreden. Onze wielerredactie dook in de kernen en plannen van elke grote wielerformatie en kwam telkens terug met een scherpe analyse. In dit artikel: wat u mag verwachten van Astana - Qazaqstan.

Hoe was 2022?

Ronduit beschamend! Slechts vijf keer wist een renner van Astana het afgelopen seizoen te winnen en niet één keer op het niveau van de World Tour. Kopmannen Miguel Angel Lopez en Lutsenko gaven bijna een gans seizoen niet thuis. Bovendien eindigde het seizoen met de nodige commotie met het ontslag van Miguel Angel Lopez als gevolg van zijn betrokkenheid in een chaotische dopingzaak. Gelukkig was er nog het WK in Wollongong waar Jevgeni Fedorov wereldkampioen werd… bij de beloften. Lutsenko was dan weer de laatste die bij de profs Remco Evenepoel kon volgen.

Jevgeni Fedorov werd in Wollongong wereldkampioen bij de beloften. — © BELGA

Wat zijn de grootste doelen dit jaar?

Weken gonsde het van de geruchten als zou Mark Cavendish naar het team komen sinds het débacle van B&B Hotels. Nu de komst van Cavendish officieel is, dan is het doel gesteld: samen met Cav het record van het aantal ritzeges in de Tour naar 35 brengen. Voor het overige? Door het afscheid van Nibali en het gedwongen vertrek van Superman Lopez lijkt het team in de grote rondes niets meer te zoeken hebben. Alle druk komt te liggen op de schouders van Alexei Lutsenko die eigenlijk wel op alle parcoursen uit de voeten kan maar overal net dat tikkeltje tekort schiet. En dan is er nog het enigma genaamd Gianni Moscon. Het Italiaanse toptalent van weleer kende vorig jaar een onwaarschijnlijk slecht jaar. Hem terug op niveau krijgen moet één van de doelstellingen van 2023 zijn.

Wat moet beter dan in 2022?

Zowat alles. De nochtans mooie hemelsblauwe truien waren het voorbije jaar zowat nergens te zien. Het kan niet anders of de trots van teammanager Vinokourov werd het afgelopen seizoen enorm gekrenkt en zoiets lap je hem doorgaans maar één keer.

Wie is de grootste aanwinst?

Uiteraard Mark Cavendish. Met 34 ritzeges in de Tour doet de spurter even goed als Eddy Merckx. Nog één ritje winnen en Cavendish wordt op zijn eentje recordhouder en dat is alles waar 2023 om draait. Het zal Astana Qazaqstan de nodige publiciteit opleveren. Voor het overige noteren wij de komst van leadout Cees Bol, de ervaren Luis Leon Sanchez en jonge Russische sprinter Gleb Syritsa aangetrokken.

Luis Leon Sanchez keert terug naar Astana. — © BELGAIMAGE

Wie is het grootste verlies?

Zonder meer Vicenzo Nibali. De Italiaan heeft op 37-jarige een punt gezet achter zijn imposante carrière met winst in de drie grote rondes. Hij schonk in 2014 Astana het grootste succes ooit door voor het Kazakse team de Ronde van Frankrijk te winnen. En zelfs een Nibali op leeftijd was nog steeds een gevaar voor de tegenstand en een voorbeeld voor de ploegmaats. Nibali zal met zekerheid gemist worden.

Vincenzo Nibali nam afscheid van de topsport. — © AFP

Wat moet u nog weten?

Het team telt net als vorig seizoen elf Kazakken op de loonlijst en dat is een absoluut record. Het wijst er enerzijds op dat de sponsoren – de Kazakse overheid – belang hecht aan eigen renners, het bewijst ook dat de budgettaire manoeuvreerruimte eerder beperkt is. Astana is niet langer het team waar renners met naam en faam naartoe gaan. Dat het team in het recente verleden toppers als Vlasov en Aranburu niet aan boord kon houden, was al een teken aan de wand.

Lees hieronder wat u mag verwachten van de andere ploegen