David Goffin in United Cup tegenover Tsitsipas: “Hij is een van de beste spelers van de wereld”

Na de 3-2 nederlaag tegen Bulgarije speelt België maandag en dinsdag zijn laatste kaarten in de groepsfase van de United Cup uit tegen het sterke Griekenland. Om door te stoten naar de Final 6 hebben de Belgen een 4-1 overwinning nodig. “Dat wordt niet makkelijk”, beseft David Goffin (ATP-53), “ maar we gaan er wel alles aan doen”.

Zelf neemt Goffin het morgen, maandag, op tegen Stefanos Tsitsipas, de nummer vier van de wereld. Die leidt in de onderlinge confrontaties met 4-2. “Uiteraard herinner ik me al die duels. Ik weet hoe hij speelt. Maar sinds onze laatste ontmoeting (3-6, 6-4, 6-4 zege van Tsitsipas in halve finales Estoril 2019) heeft hij nog progressie gemaakt. Hij is nu een van de beste spelers van de wereld. hij is een vechter, knokt voor elk punt. Hij speelt heel agressief en het is moeilijk om daar iets tegen in te brengen. Ik sta dus voor een zware taak. Zelf speel ik ook beter en beter. Ik zal alleszins alles geven, dat staat vast.”

In het duel met Bulgarije leed Goffin een 6-4, 7-5 nederlaag tegen Grigor Dimitrov (ATP-28). “Toch wil ik het positieve van die match onthouden. Ik speelde goed. Meer en meer voel ik me op mijn gemak op het court. In het dubbelspel van vandaag kon ik nog wat meer matchritme opdoen. Het was de ideale voorbereiding op mijn match tegen Tsitsipas.”