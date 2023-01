Bewoner dooft brandje met poederblusser in Lommel na kortsluiting in lamp

De brandweer moest zondagavond uitrukken naar een woning de Snoekstraat in Lommel-Werkplaatsen. Door een kortsluiting in een lamp waren steunbalken van het plafond beginnen smeulen. De bewoner had zelf nog proberen blussen met een poederblusser. De brandweer had de situatie snel onder controle en de schade is beperkt. GVb