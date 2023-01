Canada verbiedt buitenlanders om woning als investering te kopen

Voor buitenlanders is het vanaf nu twee jaar lang verboden om in Canada een woning als investering te kopen. Dat staat in een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat ook de gewone Canadees nog een (betaalbaar) huis moet kunnen kopen. “Woningen zijn voor mensen, niet voor investeerders.”

Zowel in 2020 als 2021 stegen de woningprijzen in Canada fors, tot in februari van 2022 de piek werd bereikt en je in het Noord-Amerikaanse land gemiddeld 800.000 Canadese dollar (ofwel ruim 550.000 euro) voor een woning moest neertellen.

Hoewel de gemiddelde woningprijs sindsdien weer met 13 procent gezakt is, is een woning op dit moment gemiddeld toch nog altijd 38 procent duurder dan eind 2019. Bijna onbetaalbaar voor de gewone Canadees, en daar wil de regering nu verandering in brengen. “De Canadese huizen trekken profiteurs, rijke bedrijven en buitenlandse investeerders aan”, zo stond al een tijdje te lezen op de campagnewebsite van de Canadese premier Justin Trudeau. “Dat leidt tot een reëel probleem van onderbenutte en leegstaande woningen, ongebreidelde speculatie en torenhoge prijzen. Woningen zijn voor mensen, niet voor investeerders.”

Door de nieuwe wet kunnen buitenlanders nu - twee jaar lang - geen woning als investering kopen in Canada. Aankopen door immigranten en permanente inwoners van Canada die geen staatsburger zijn, zijn wel nog altijd mogelijk.

De regering-Trudeau hoopt op deze manier de prijzen naar het niveau van voor de pandemie terug te brengen, maar vastgoedvereniging Crea gelooft daar niet in. “Canada heeft een reputatie opgebouwd als een multiculturele natie die mensen van over de hele wereld verwelkomt. Deze wet kan die reputatie als gastvrij land aantasten”, luidt het in een statement. “Dat terwijl de potentiële voordelen waarschijnlijk erg bescheiden zijn.”